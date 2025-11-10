Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life

JAKARTA – Solusi keuangan yang bernilai tambah hadir secara nyata bagi nasabah PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank). Melalui segmen bisnis ritelnya, KB Bank fokus mengembangkan layanan bancassurance yang memungkinkan nasabah memiliki kemudahan akses terhadap perlindungan finansial yang relevan dengan kebutuhan setiap fase kehidupan.

Mewujudkan komitmen tersebut, KB Bank bersama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) resmi memperkenalkan Smart Wealth Assurance, produk asuransi jiwa dwiguna yang dirancang untuk membantu keluarga Indonesia merencanakan masa depan finansial secara stabil, terstruktur, dan berkelanjutan.

Smart Wealth Assurance memberikan manfaat pasti hingga 175% dari Dana Pasti, yang dapat dicairkan secara bertahap selama masa pertanggungan, baik saat Tertanggung masih hidup maupun kepada ahli waris jika Tertanggung meninggal dunia pada akhir masa pertanggungan.

Produk ini juga dilengkapi manfaat meninggal dunia tambahan hingga 110% dari total Premi Pokok, serta tambahan 110% lainnya jika risiko meninggal dunia terjadi akibat kecelakaan.

Untuk memberikan ketenangan tambahan, Smart Wealth Assurance dilengkapi fitur Pembebasan Premi. Dengan fitur ini premi akan tetap dilanjutkan oleh MSIG Life apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum masa pembayaran selesai. Dengan demikian, keluarga tetap memperoleh manfaat penuh tanpa beban finansial tambahan.