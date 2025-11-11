Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025

dr. Oky Pratama dan Thariq Halilintar saat menerima penghargaan di Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025. (Foto: Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Bening’s Clinic, berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi Superbrands Indonesia’s Choice 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Founder Bening’s Indonesia, dr. Oky Pratama, M.Biomed (AAAM) Mars, pada Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025, beberapa waktu lalu di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Adapun dua penghargaan tersebut diraih pada kategori Beauty Clinic dan Beauty Product. Bening’s diakui sebagai merek yang mampu konsisten menjaga kualitas produk dan layanan, serta berkomitmen penuh dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi konsumen Indonesia.

Superbrands Indonesia, melalui CEO Superbrand Grandtyana Mayasari menekankan bahwa penghargaan yang diberikan oleh Superbrand diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada merek-merek yang sukses membangun reputasi melalui strategi, inovasi, dan inisiatif yang berorientasi pada konsumen.

“Ini adalah bukti pemilik merek berkomitmen memberikan produk dan layanan berkualitas, serta menciptakan inovasi yang bisa diterima secara positif oleh konsumen Indonesia,” ujarnya.

Inovasi Produk Bening’s: Skincare untuk Semua Jenis Kulit

Bening’s Skincare. (Foto: dok Bening’s)

Bening’s menghadirkan rangkaian Paketan Dasar Skincare yang terdiri dari Facial Wash, Toner, Day Cream (Sunscreen), dan Night Cream, diformulasikan dengan Encapsulated Technology dan Liposomal Technology, serta konsep Microbiome Friendly. Pendekatan ini membuat produk aman dan efektif untuk semua jenis kulit, baik wanita maupun pria.