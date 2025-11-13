Le Minerale Tegaskan Sumber Air Berasal dari Pegunungan, Bukan Air Tanah

JAKARTA – Le Minerale dengan tegas menyatakan bahwa produk air mineralnya bersumber dari air pegunungan terpilih, bukan dari air tanah biasa. Hal ini terkait dengan isu terkait Le Minerale bersumber dari air tanah, yang menyebar pasca-Rapat Dengar Pendapat DPR Komisi VII.

Direktur External Affairs dan Regulatory Tirta Fresindo Jaya, Johan Muliawan mengatakan bahwa pernyataannya banyak dipotong, sehingga tidak tersampaikan secara utuh,

“Saya kembali menegaskan bahwa Le Minerale bersumber dari air pegunungan. Yang namanya air pegunungan, yang terbaik adalah dari dalam gunung,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Secara rinci, Johan juga menjelaskan bahwa setiap tetes Le Minerale berasal dari air pegunungan yang terlindungi. “Sumber air kami dipastikan berasal dari pegunungan vulkanik terpilih yang kaya mineral di berbagai wilayah pegunungan Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan bahwa sumber-sumber tersebut berada di area Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Mandalawangi, Gunung Gede, dan Gunung Bromo, serta berbagai pegunungan lainnya yang telah melalui proses seleksi ketat.

Keaslian sumber air mineral pegunungan ini, menurut Johan, bukanlah sekadar klaim. “Konsumen bisa melihat langsung dengan jelas di kemasan Le Minerale,” ucapnya.

Menurutnya, Le Minerale menjadi air minum dalam kemasan (AMDK) yang dapat mencantumkan kandungan mineralnya secara jelas dan label air mineral pegunungan pada kemasan.