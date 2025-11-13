Advertisement
HOME FINANCE

Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |12:54 WIB
Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner
Mi Burung Dara hadir dalam ajang pameran makanan dan minuman internasional SIAL Interfood 2025 di JIEXPO Kemayoran. (Foto: dok Mi Burung Dara)
A
A
A

JAKARTA - PT Surya Pratista Hutama (Suprama), produsen Mi Burung Dara selama lebih dari 50 tahun, berpartisipasi dalam ajang pameran makanan dan minuman internasional Salon International de l'Alimentation (SIAL) Interfood 2025 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 12 sampai 15 November 2025.

Melalui keikutsertaan ini, PT Suprama tidak hanya memperkenalkan beragam produk unggulan Mi Burung Dara, tetapi juga menghadirkan inspirasi, inovasi, serta peluang bisnis bagi para pelaku industri makanan melalui rangkaian kegiatan yang mengutamakan edukasi dan pengalaman produk.

Chief Operating Officer PT Suprama Tjun Sulestio menjelaskan bahwa selama empat hari penyelenggaraan, Mi Burung Dara akan menampilkan tidak hanya portofolio produk, tetapi juga berbagai peluang kerja sama.

“Lewat pameran SIAL Interfood, Mi Burung Dara mempertegas positioning sebagai brand dengan produk-produk unggulan yang inovatif dan berkualitas, dibuat dari tepung gandum pilihan dan telah memenuhi standar mutu internasional, bahkan diekspor ke berbagai negara,” katanya.

Perluas Pasar dan Pengalaman Brand

Berpartisipasi di salah satu pameran makanan internasional terbesar, Mi Burung Dara memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat brand experience di hadapan distributor, eksportir, importir, supplier, serta pelaku horeca. Pengunjung dapat mengenal lebih jauh ragam produk mi kering Mi Burung Dara, mulai dari mi pipih, mi urai, mi keriting, hingga produk bihun jagung Doroku.

Produk terbaru yang turut diperkenalkan adalah Burung Dara Reborn, yaitu mi instan kering tanpa digoreng yang sudah dilengkapi bumbu. Produk ini hadir dalam empat varian rasa dan tersedia dalam kemasan praktis yang siap diolah menjadi mi goreng maupun mi kuah. Seluruh produk Mi Burung Dara telah mengantongi sertifikasi BPOM dan halal MUI.

Halaman:
1 2 3
