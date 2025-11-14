Advertisement
HOME FINANCE

BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |14:00 WIB
BNI raih dua penghargaan di ICXA 2025 berkat inovasi digital dan transformasi layanan. (Foto: dok BNI)
BNI raih dua penghargaan di ICXA 2025 berkat inovasi digital dan transformasi layanan. (Foto: dok BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mencatat prestasi di kancah internasional melalui ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025. Bank berlogo 46 ini berhasil membawa pulang dua penghargaan bergengsi, yaitu Gold Award – Best Learning & Development dan Silver Award – Best Use of Technology.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Operations BNI Ronny Venir pada malam penganugerahan yang digelar di London, Inggris, Rabu (12/11/2025).

Menurut Ronny, capaian ini menegaskan pengakuan global terhadap komitmen BNI dalam meningkatkan pengalaman nasabah melalui inovasi, teknologi, dan pengembangan talenta.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan BNI yang terus berupaya menghadirkan layanan terbaik berbasis pembelajaran, teknologi, dan inovasi," ujar Ronny dalam keterangan tertulis.

BNI meraih Gold Award – Best Learning & Development berkat keberhasilannya membangun budaya pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif.

Melalui pengembangan kompetensi karyawan yang berkelanjutan, BNI mampu memperkuat kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman nasabah (customer experience) yang konsisten di seluruh lini.

Selain itu, penghargaan Silver Award – Best Use of Technology menegaskan kemampuan BNI dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan personal. Integrasi teknologi di berbagai kanal layanan memperkuat posisi BNI sebagai bank nasional yang siap bersaing di kancah global.

Halaman:
1 2
