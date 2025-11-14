Advertisement
HOME FINANCE

Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |14:10 WIB
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies meraih penghargaan Women in SDG’s Action 2025. (Foto: dok BNI)
JAKARTA - Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Corina Leyla Karnalies meraih penghargaan Women in SDG’s Action 2025 untuk kategori SDG’s No Poverty (Tanpa Kemiskinan), berkat kontribusinya dalam memperluas akses keuangan digital dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya BNI dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini akhirnya kembali memperoleh pengakuan nasional. Penghargaan tersebut diberikan pada acara yang digelar di Hotel Santika Slipi, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).

Penilaian diberikan atas peran Corina dalam menghadirkan solusi perbankan yang inklusif bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa, serta mendorong sektor perbankan menjadi katalis pengentasan kemiskinan.

Corina menegaskan, komitmen BNI dalam agenda keberlanjutan dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi keluarga di berbagai wilayah.

"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami di BNI untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat inklusi keuangan di seluruh lapisan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan, BNI konsisten mempercepat transformasi layanan digital untuk menjangkau pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok yang belum terlayani sistem keuangan formal. Penguatan layanan dilakukan melalui pengembangan aplikasi, pembiayaan mikro, serta ekosistem digital seperti Xpora, yang membantu jutaan pelaku UMKM terhubung dengan pasar internasional.

Hingga September 2025, kredit segmen kecil BNI mencapai Rp74,2 triliun, sementara kredit UMKM non-KUR tumbuh 13,9 persen YoY menjadi Rp46,3 triliun. Capaian ini menunjukkan komitmen berkelanjutan BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Halaman:
1 2
