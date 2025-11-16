Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |19:00 WIB
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
PNM imbau masyarakat lebih waspada buntut penipuan pembiayaan Mekaar. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Maraknya aplikasi pinjaman online tidak resmi serta disinformasi terkait layanan keuangan kembali memprihatinkan. Terbaru, beredar informasi menyesatkan yang mencatut program pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Melalui akun palsu di media sosial, pihak tak bertanggung jawab menawarkan jasa pencairan Mekaar secara digital dengan iming-iming proses mudah dan cepat, seolah-olah tersedia layaknya pinjaman online.

Akun tersebut bahkan menggunakan video karyawan PNM Mekaar untuk membangun kepercayaan, lalu menawarkan skema pinjaman yang tidak sesuai ketentuan.

Mulai dari pengajuan secara online, tanpa survei rumah atau tempat usaha, hingga klaim tidak adanya bunga bagi nasabah baru. Narasi palsu ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menegaskan bahwa PNM Mekaar sama sekali tidak memiliki layanan pembiayaan online. Seluruh proses resmi dilakukan secara tatap muka melalui pertemuan kelompok dan pendampingan langsung oleh Account Officer (AO). Karena itu, Dodot mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari informasi terkait pembiayaan, terutama yang beredar di media sosial.

“Hingga saat ini PNM tidak pernah menyediakan layanan pinjaman online, tidak meminta unggahan data pribadi melalui aplikasi, dan tidak memungut biaya apa pun di luar ketentuan resmi. Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dan segera melapor apabila menemukan pihak yang mengaku sebagai layanan digital PNM Mekaar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa modus penipuan seperti ini berpotensi besar merugikan masyarakat. “Calon nasabah PNM Mekaar berasal dari keluarga prasejahtera di kota, kabupaten, hingga pelosok desa, sehingga informasi palsu seperti ini dapat menimbulkan dampak yang lebih luas,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/1/3183961//kemenimipas_imifest_2025-j06m_large.jpeg
Festival Imigrasi 2025 dan IMIPAS RUN Meriahkan HUT ke-1 Kemenimipas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183797//pnm_mes_ekonomi_halal-zbM9_large.jpeg
PNM Bersama MES Dorong Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Produk Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement