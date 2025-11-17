Advertisement
HOME FINANCE

Kinerja Dibalas Pengalaman Berharga, Bentuk PNM Hargai Setiap Detik Perjuangan Karyawan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:00 WIB
Kinerja Dibalas Pengalaman Berharga, Bentuk PNM Hargai Setiap Detik Perjuangan Karyawan
PNM berangkatkan 89 karyawan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia ke Bali sebagai bentuk penghargaan. (Foto: dok PNM)
JAKARTA – Berdasarkan laporan Globoforce Workforce Survey (2024) menunjukkan bahwa 78 persen karyawan akan bertahan lebih lama di perusahaan yang memberikan reward dan apresiasi secara konsisten. Mendukung data tersebut, sebuah survei mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki program reward terstruktur mengalami peningkatan produktivitas hingga 31 persen. 

Berdasarkan data tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) lembaga keuangan yang berfokus pada pembiayaan serta pemberdayaan ultra mikro memberangkatkan 89 karyawan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti kegiatan "healing" ke Bali sebagai penghargaan atas kinerja, kekompakan, dan dedikasi mereka. Sebelumnya, PNM juga telah rutin memberangkatkan ratusan karyawan lain ke Lombok, Yogyakarta, Thailand, Eropa, hingga ke tanah suci. 

PNM menghadirkan program reward sebagai bentuk apresiasi yang lebih relevan dengan tren saat ini, di mana penghargaan tidak lagi dipandang sekadar bonus finansial, tetapi sebagai pengalaman bermakna yang menunjukkan perhatian nyata perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Bagi PNM, kesejahteraan bukan hanya soal pemenuhan hak, tetapi juga tentang sejauh mana insan PNM merasa dihargai dan diakui kontribusinya.

Program reward ini juga menjadi upaya untuk mendorong perilaku positif di lingkungan kerja. Ketika karyawan melihat bahwa integritas, dedikasi, dan pencapaian mereka dihargai secara nyata, hal tersebut menciptakan standar perilaku yang ingin terus dijaga.

