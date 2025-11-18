Transparansi Investasi: Konsumen Bisa Scan Keaslian KitKat Gold Kapan Saja

KitKat Gold 20 gram dari Raja Emas Indonesia hadir sebagai salah satu produk logam mulia. (Foto: dok Raja Emas Indonesia)

JAKARTA - Minat masyarakat terhadap instrumen investasi terus meningkat, terutama pada aset yang dianggap stabil seperti emas. Di tengah kebutuhan akan transparansi dan keamanan, edukasi finansial tentang pentingnya memverifikasi keaslian produk menjadi semakin relevan.

Konsumen kini tidak hanya membeli emas sebagai bentuk perlindungan nilai, tetapi juga menuntut kepastian bahwa aset tersebut benar-benar asli dan sesuai standar berat yang tercantum.

Di pasar yang semakin ramai, akses terhadap verifikasi mandiri menjadi kebutuhan. KitKat Gold 20 gram dari Raja Emas Indonesia hadir sebagai salah satu produk logam mulia yang memungkinkan konsumen melakukan pengecekan keaslian sendiri dalam hitungan detik.

Keaslian Bisa Dicek melalui Barcode

KitKat Gold dilengkapi dengan shield tag berisi barcode khusus yang dapat di-scan kapan saja untuk memverifikasi keaslian produk. Fitur ini memberikan rasa aman bagi konsumen, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa logam mulia yang dibeli merupakan produk resmi dari produsen yang terpercaya.

Tim Manajemen Raja Emas Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran sistem verifikasi tersebut dihadirkan untuk memperkuat kepercayaan publik. Mereka menegaskan bahwa KitKat Gold 20 gram dibuat untuk memberi pengalaman investasi yang lebih transparan dan fleksibel.

“Kami menghadirkan KitKat Gold 20 gram agar konsumen bisa berinvestasi emas dengan lebih mudah dan aman. Kini proses pengecekan keaslian dapat dilakukan langsung melalui perangkat pribadi,” ujar CEO Emas Murni Asli Yulianto Sembiring.

Desain Unik untuk Kemudahan Jual Beli

Salah satu keunggulan KitKat Gold adalah desainnya yang dapat dipotek tanpa meninggalkan serpihan. Satu keping terdiri dari total 20 gram, yang dapat dipisah menjadi satuan 1 gram. Inovasi ini membuat konsumen lebih leluasa menyesuaikan gramasi saat melakukan penjualan kembali.