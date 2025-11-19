Advertisement
HOME FINANCE

PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, Wujud Nyata Penerapan K3

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |10:00 WIB
PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, Wujud Nyata Penerapan K3
PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025. (Foto: dok PGN)
JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Group selaku Subholding Gas Pertamina kembali menegaskan komitmen kuatnya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerapan budaya keselamatan yang berkelanjutan di seluruh lini operasi.

Komitmen ini tercermin dengan diraihnya 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025 beberapa waktu lalu, yang terdiri dari kategori Patra Nirbhaya Karya (Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan) dan Patra Karya Raksa (Pembinaan Keselamatan Kerja).

Penghargaan Keselamatan Migas 2025 diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dalam rangka pembinaan dan pengawasan keselamatan pada kegiatan usaha migas, serta bentuk apresiasi kepada badan usaha yang sukses membudayakan keselamatan di sektor migas. 

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menegaskan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendorong peningkatan budaya keselamatan di seluruh lini operasional PGN Group.

“Penghargaan Keselamatan Migas yang diraih PGN Group menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kali ini, sejumlah 21 penghargaan didapatkan, yang mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga Jam Kerja Aman (JKA) sekaligus memperkuat pembinaan keselamatan kerja di seluruh area operasi,” ujar Hery.

Dalam kategori Patra Nirbhaya Karya, sejumlah penghargaan diraih berbagai entitas PGN Group. Predikat tertinggi Karya Utama Adinugraha IV diraih oleh Operation and Maintenance Management (OMM) Region II PGN yang mencatat lebih dari 50 juta JKA hingga April 2025.

PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) meraih Karya Utama Adinugraha II, disusul PT Perta Arun Gas, PT Kalimantan Jawa Gas, OMM Region III PGN, OMM Transmisi SSWJ PGN, dan Technical Management PT Pertamina Gas yang meraih Karya Utama Adinugraha I.

Halaman:
1 2
