BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama di Indonesia, Dukung Industri Sawit Berkelanjutan

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas posisinya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan ESG Advisory Playbook khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit.

Inisiatif ini menjadikan BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang menyediakan panduan komprehensif untuk mendampingi debitur dalam melakukan transisi hijau secara terarah, terukur, dan sesuai standar global.

Langkah strategis tersebut merespons meningkatnya tuntutan internasional terhadap praktik industri sawit yang berkelanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berdampak langsung pada rantai pasok komoditas sawit Indonesia.

Peluncuran playbook dilakukan dalam rangkaian BNI ESG & Sustainability Transition (BEST) Event 2025 bertema 'Driving Sustainability in Palm Oil Sector with BNI' di Menara BNI Pejompongan, Rabu (19/11/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran direksi BNI, antara lain Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar, Direktur Manajemen Risiko David Pirzada, Direktur Corporate Banking Agung Prabowo, serta Direktur Commercial Banking Muhammad Iqbal.