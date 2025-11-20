Kisah Rantiyem, Mantap Kembangkan dan Wariskan Usaha Batik bersama PNM

JAKARTA – Di balik geliat ekonomi ultra mikro, terselip kisah seorang perempuan tangguh bernama Rantiyem, nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kisahnya adalah perjalanan panjang lebih dari 30 tahun, dimulai dari membantu orang tua yang memiliki usaha membatik sejak 1990, hingga kini kembali menghidupkan tradisi itu menjadi sumber penghidupan keluarga.

Sejak remaja, Rantiyem telah mengenal canting. Dia tumbuh di lingkungan keluarga pembatik rumahan dan menghabiskan masa kecilnya membantu orang tua memproses pola, mencelup warna, hingga menjemur kain.

Kemampuan itu sempat terhenti ketika dia mulai merantau mengikuti suami dan berdagang di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga. Selama bertahun-tahun, dia berjualan kecil-kecilan di pasar tradisional. Saat memulai, dia belum memiliki modal yang cukup.

Hingga kemudian dia bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar, memperoleh pembiayaan sekaligus pendampingan usaha. Modal pertama tersebut dia manfaatkan untuk memperkuat dagangan pasar, menambah stok, dan memperluas pelanggan.

Setelah melalui pasang surut berjualan di pasar, dia tergerak untuk kembali ke kemampuan yang pernah dimilikinya sejak kecil yaitu membatik. Rantiyem erpikir bahwa keterampilan yang diwariskan orang tua tidak boleh hilang begitu saja.