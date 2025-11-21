MIND ID Perkuat Integrasi Komunikasi, Dorong Terbentuknya Generasi Emas Indonesia

MIND ID menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan inisiatif strategis dalam membangun generasi emas. (Foto: dok MIND ID)

JAKARTA - Upaya membangun Generasi Emas Indonesia terus dilakukan berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, dunia pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat luas memahami bahwa kualitas generasi masa depan menjadi penentu kemajuan bangsa.

Sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID melihat bahwa perjalanan menuju Generasi Emas tidak hanya membutuhkan realisasi program, tetapi juga narasi kuat yang fokus dan berkesinambungan untuk memperkuat gerakan kolektif dan mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan inisiatif strategis dalam membangun generasi emas dapat berjalan keberlanjutan dan memberikan dampak optimal. MIND ID bersama seluruh anggota tidak hanya menjalankan program dukungan pendidikan, tetapi juga memperkuatnya melalui komunikasi yang terintegrasi.

“Kami percaya komunikasi adalah bagian penting dari pembangunan. Melalui pesan yang tepat, kami ingin menggugah partisipasi publik yang lebih luas untuk bersama membangun negeri,” katanya.

Adapun, atas inisiatif komunikasi tersebut, MIND ID menerima penghargaan Penggerak Komunikasi Generasi Emas pada Anugerah Penggerak Nusantara yang digelar iNews Media Group. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen MIND ID dalam menghadirkan narasi positif dan inspiratif bagi publik.

Pria menyampaikan, MIND ID menerapkan strategi komunikasi komprehensif melalui publikasi media, kanal digital, serta kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga sebagai dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai wujud konsistensi komunikasi edukatif, MIND ID menghadirkan Junior Miner Fun Fest, pameran edukasi pertambangan pertama di Indonesia bagi anak usia 3–13 tahun.