Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

MIND ID Perkuat Integrasi Komunikasi, Dorong Terbentuknya Generasi Emas Indonesia

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |17:54 WIB
MIND ID Perkuat Integrasi Komunikasi, Dorong Terbentuknya Generasi Emas Indonesia
MIND ID menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan inisiatif strategis dalam membangun generasi emas. (Foto: dok MIND ID)
A
A
A

JAKARTA - Upaya membangun Generasi Emas Indonesia terus dilakukan berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, dunia pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat luas memahami bahwa kualitas generasi masa depan menjadi penentu kemajuan bangsa.

Sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID melihat bahwa perjalanan menuju Generasi Emas tidak hanya membutuhkan realisasi program, tetapi juga narasi kuat yang fokus dan berkesinambungan untuk memperkuat gerakan kolektif dan mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan inisiatif strategis dalam membangun generasi emas dapat berjalan keberlanjutan dan memberikan dampak optimal. MIND ID bersama seluruh anggota tidak hanya menjalankan program dukungan pendidikan, tetapi juga memperkuatnya melalui komunikasi yang terintegrasi.

“Kami percaya komunikasi adalah bagian penting dari pembangunan. Melalui pesan yang tepat, kami ingin menggugah partisipasi publik yang lebih luas untuk bersama membangun negeri,” katanya.

Adapun, atas inisiatif komunikasi tersebut, MIND ID menerima penghargaan Penggerak Komunikasi Generasi Emas pada Anugerah Penggerak Nusantara yang digelar iNews Media Group. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen MIND ID dalam menghadirkan narasi positif dan inspiratif bagi publik.

Pria menyampaikan, MIND ID menerapkan strategi komunikasi komprehensif melalui publikasi media, kanal digital, serta kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga sebagai dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai wujud konsistensi komunikasi edukatif, MIND ID menghadirkan Junior Miner Fun Fest, pameran edukasi pertambangan pertama di Indonesia bagi anak usia 3–13 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/11/3184980//kb_bank-BLxu_large.jpeg
KPR Star Mortgage Bawa KB Bank Raih Apresiasi Best Innovative Bank di AREBI Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/391/3184949//soundrenaline_makassar_pop_up_market_2-MA9m_large.JPG
Dari Gang Kecil ke Panggung Besar, Makassar Merayakan Kreativitas lewat Soundrenaline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184757//innova_reborn-Tuwl_large.png
Alasan Innova Reborn Cocok Dipakai Perjalanan Jarak Jauh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement