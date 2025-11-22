PNM Raih Dua Apresiasi Bergengsi Berkat Komitmen Pemberdayaan

JAKARTA – Semangat pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan terus bergerak membawa harapan bagi jutaan perempuan prasejahtera di pelosok nusantara, dan upaya panjang tersebut kembali mendapatkan pengakuan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua apresiasi bergengsi sekaligus, yaitu Anugerah Penggerak Sektor Keuangan dan Apresiasi ESG kategori Community Empowerment.

Kedua penghargaan itu datang dengan penilaian yang berbeda, namun dengan inti yang sama. Mengakui perjuangan panjang PNM mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan usaha ultra mikro, terutama perempuan di sudut-sudut desa.

Dalam Anugerah Penggerak Nusantara Award 2025, PNM dipandang sebagai salah satu institusi yang keberadaannya menaruh perhatian sangat besar pada pembangunan berbasis inklusi.

Program Membina Ekonomi Sejahtera (Mekaar) dinilai turut memperkuat sendi ekonomi rumah tangga di level akar rumput, terutama bagi keluarga yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal.

Penghargaan ini mempertegas kondisi bahwa sektor keuangan bukan hanya kumpulan angka tetapi ruang kehidupan yang menyentuh langsung perjuangan masyarakat untuk dapat lebih berdaya.