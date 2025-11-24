Gas Bumi Mengalir di Raindear Coffee, Sajikan Aneka Hidangan dengan Cita Rasa Premium

PGN melalui Area Bogor telah melayani kebutuhan gas bumi Raindear Coffee Cabang Kantor Pos, Kota Bogor. (Foto: dok PGN)

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Area Bogor telah melayani kebutuhan gas bumi Raindear Coffee Cabang Kantor Pos, Kota Bogor, agar bermanfaat bagi Raindear dalam menjamin konsistensi rasa premium dan efisiensi operasional. Salah satu brand di bawah naungan Raindear Group ini menyajikan berbagai menu mengenyangkan, mulai dari hidangan Western hingga nusantara dengan kualitas terbaik.

Valdy, Human Resources Corp Manager Raindear Group, mengungkapkan bahwa pemilihan gas bumi sangat krusial mengingat menu yang disajikan sangat beragam. Sejak awal berdiri pada empat tahun yang lalu, Raindear Coffee cabang Kantor Pos telah menggunakan gas bumi dari PGN.

Raindear ingin tetap menciptakan suasana yang homie, nyaman dan terbuka bagi setiap pengunjung. Dengan jam operasional yang cukup panjang, sekitar 12 jam perhari, Raindear memerlukan energi yang stabil dan efisien.

"Kenapa kita pilih gas bumi? Karena kita memiliki banyak pilihan menu, sehingga memerlukan energi yang stabil dan konsisten untuk menjaga kualitas makanan yang akan dihidangkan," kata Valdy.

Manfaat yang paling signifikan dari penggunaan gas bumi adalah ketersediaan yang selalu terjamin serta tekanan yang selalu stabil dari awal hingga akhir jam operasional. Stabilitas ini memungkinkan operasional di restoran sangat terbantu, terutama dalam menjaga konsistensi panas dari kompor.

Tingginya animo pelanggan yang mencapai 700 - 800 pack per hari di cabang Kantor Pos menuntut efisiensi operasional yang tinggi. Raindear sendiri membutuhkan kurang lebih sekitar 800 meter kubik volume gas bumi per bulan. Penggunaan gas bumi dinilai sangat efisien dan cukup krusial dalam bisnis F&B ini.

Valdy menambahkan bahwa ada perbandingan signifikan dengan outlet grup yang belum menggunakan gas bumi dari PGN. Efisiensi yang didapatkan bisa mencapai 20 persen.