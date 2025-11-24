Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gas Bumi Mengalir di Raindear Coffee, Sajikan Aneka Hidangan dengan Cita Rasa Premium

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:00 WIB
Gas Bumi Mengalir di Raindear Coffee, Sajikan Aneka Hidangan dengan Cita Rasa Premium
PGN melalui Area Bogor telah melayani kebutuhan gas bumi Raindear Coffee Cabang Kantor Pos, Kota Bogor. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Area Bogor telah melayani kebutuhan gas bumi Raindear Coffee Cabang Kantor Pos, Kota Bogor, agar bermanfaat bagi Raindear dalam menjamin konsistensi rasa premium dan efisiensi operasional. Salah satu brand di bawah naungan Raindear Group ini menyajikan berbagai menu mengenyangkan, mulai dari hidangan Western hingga nusantara dengan kualitas terbaik.

Valdy, Human Resources Corp Manager Raindear Group, mengungkapkan bahwa pemilihan gas bumi sangat krusial mengingat menu yang disajikan sangat beragam. Sejak awal berdiri pada empat tahun yang lalu, Raindear Coffee cabang Kantor Pos telah menggunakan gas bumi dari PGN.

Raindear ingin tetap menciptakan suasana yang homie, nyaman dan terbuka bagi setiap pengunjung. Dengan jam operasional yang cukup panjang, sekitar 12 jam perhari, Raindear memerlukan energi yang stabil dan efisien.

"Kenapa kita pilih gas bumi? Karena kita memiliki banyak pilihan menu, sehingga memerlukan energi yang stabil dan konsisten untuk menjaga kualitas makanan yang akan dihidangkan," kata Valdy.

Manfaat yang paling signifikan dari penggunaan gas bumi adalah ketersediaan yang selalu terjamin serta tekanan yang selalu stabil dari awal hingga akhir jam operasional. Stabilitas ini memungkinkan operasional di restoran sangat terbantu, terutama dalam menjaga konsistensi panas dari kompor.

Tingginya animo pelanggan yang mencapai 700 - 800 pack per hari di cabang Kantor Pos menuntut efisiensi operasional yang tinggi. Raindear sendiri membutuhkan kurang lebih sekitar 800 meter kubik volume gas bumi per bulan. Penggunaan gas bumi dinilai sangat efisien dan cukup krusial dalam bisnis F&B ini.

Valdy menambahkan bahwa ada perbandingan signifikan dengan outlet grup yang belum menggunakan gas bumi dari PGN. Efisiensi yang didapatkan bisa mencapai 20 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185521//hypernet_gelar_media_gathering-rLYx_large.JPG
Hypernet Technologies Gelar Media Gathering, Perkuat Transformasi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185516//rakernas_ica_2025-1fS9_large.jpeg
Dukung MBG, Mi Burung Dara Gandeng ICA Kawal Standar Gizi dan Keamanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471//gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185351//direktur_utama_pnm_arief_mulyadi-Ovls_large.jpeg
PNM Raih Dua Apresiasi Bergengsi Berkat Komitmen Pemberdayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement