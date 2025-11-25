Advertisement
HOME FINANCE

Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:51 WIB
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo kembali hadir. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang penutupan tahun, aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo kembali hadir membawa kejutan spesial untuk seluruh pengguna di Indonesia. 

Kampanye yang berlangsung mulai 25 November sampai 14 Desember 2025 ini menghadirkan deretan promo spesial yang bikin transaksi digital lebih hemat, praktis, dan menguntungkan, mulai dari Juaranya Gratis Admin, SPayLater Flash Sale Rp12, hingga promo Serba Seribu.

Melalui promo-promo tersebut, aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo mempertegas komitmen ShopeePay untuk menghadirkan pengalaman cashless yang tidak hanya mudah dan aman, tetapi juga penuh keuntungan bagi pengguna dan mitra merchant di seluruh Indonesia.

President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan, melalui Aplikasi ShopeePay Pesta Promo, pihaknya ingin menutup tahun dengan menghadirkan pengalaman transaksi digital yang semakin mudah dan penuh keuntungan.

"Promo yang kami hadirkan tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tapi juga mendorong masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara cashless," ucapnya.

Deretan Promo di Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo

1. Juaranya Gratis Admin

Telusuri berita finance lainnya
