HOME FINANCE

Bukan Sekadar Ganti Nama, BBNKB Adalah Kontribusi Warga Membangun Ibu Kota!

Atik Untari , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |08:00 WIB
Bukan Sekadar Ganti Nama, BBNKB Adalah Kontribusi Warga Membangun Ibu Kota!
Ilustrasi Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pungutan wajib saat Anda membeli atau mewarisi kendaraan, adalah kontribusi penting yang harus disadari warga untuk memajukan ibu kota. 

Pembayaran BBNKB memastikan pencatatan resmi nama pemilik baru di data pajak daerah dan kepolisian, menjadikannya langkah vital dengan dampak besar bagi pembangunan Jakarta, bukan sekadar urusan ganti nama di dokumen.

Pendorong Kontribusi dan Pembangunan

Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa BBNKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang vital. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan transportasi umum, hingga pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan.

Morris Danny, Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, menegaskan pentingnya peran warga dalam ketertiban pajak.

"Pelunasan pajak BBNKB  juga menjadi wujud kontribusi dalam pembangunan kota Jakarta," ujar Morris Danny.

