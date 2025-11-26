Advertisement
HOME FINANCE

PNM Kembali Gelar Kompetisi Video untuk SMA Sederajat, Ini Syarat dan Ketentuannya!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |15:00 WIB
PNM Kembali Gelar Kompetisi Video untuk SMA Sederajat, Ini Syarat dan Ketentuannya!
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Kompetisi Video Madani Visual Parade Vol. 2 untuk siswa-siswi SMA sederajat. (Foto: dok PNM)
JAKARTA – Kompetisi video Madani Visual Parade Vol. 2 kembali dibuka. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyelenggara mengajak siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di seluruh Indonesia untuk menyalurkan kreativitas mereka lewat karya visual.

Mengusung tema “Ibuku Pahlawanku”, ajang ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk menceritakan sosok ibu sebagai figur penting yang menginspirasi hidup mereka.

Program tersebut dirancang sebagai wadah pembelajaran sekaligus pembuktian kemampuan siswa SMA, dari generasi yang sangat lekat dengan dunia digital, dalam bidang produksi video, sinematografi, dan storytelling. Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan mampu menuangkan perspektif yang fresh mengenai perjuangan, kasih sayang, dan peran ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menekankan penting bagi siswa-siswi untuk mulai membuat karya sedari dini.

“Madani Visual Parade Vol. 2 membuka kesempatan bagi siswa siswi tingkat SMA sederajat untuk memperkuat portofolio mereka. Hal ini penting karena mereka akan segera memasuki dunia kerja maupun dunia pendidikan tinggi di bidang kreatif yang tentu membutuhkan aspek pembuktian skill,” ujarnya.

1 2
