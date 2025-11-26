Advertisement
HOME FINANCE

Lagi! PNM Gelar Kompetisi Foto Jurnalistik Bertajuk Perempuan Lentera Kehidupan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:00 WIB
Lagi! PNM Gelar Kompetisi Foto Jurnalistik Bertajuk Perempuan Lentera Kehidupan
PNM kembali gelar kompetisi foto jurnalistik. (Foto: dok PNM)
JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menggelar kompetisi foto jurnalistik bertajuk PNM Journalist’s Photo Journey 2025 Vol. 3. Kompetisi ini ditujukan bagi para jurnalis di seluruh Indonesia untuk mengangkat kisah perempuan yang berperan sebagai penerang kehidupan melalui karya visual yang merekam realitas sosial, kemanusiaan, dan perjuangan sehari-hari.

Mengusung tema besar “Perempuan Lentera Kehidupan”, lomba ini mendorong peserta untuk menangkap narasi tentang perempuan yang hadir sebagai penggerak ekonomi, sosial, maupun lingkungan di tengah masyarakat.

PNM ingin menghadirkan ruang bagi jurnalis untuk mengekspresikan sudut pandangnya dalam melihat sosok-sosok perempuan yang memberi dampak nyata, sering kali dalam peran yang tidak selalu terlihat.

Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya PNM dalam memperluas narasi pemberdayaan perempuan melalui medium fotografi jurnalistik yang kuat secara visual sekaligus bermakna secara cerita.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary menyampaikan bahwa ajang ini diharapkan dapat memperkaya dokumentasi visual tentang peran perempuan Indonesia dalam menopang kehidupan keluarga dan komunitas.

