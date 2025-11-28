Offtake Tandes PGN Pastikan Kualitas dan Keamanan Penyaluran Gas Bumi Wilayah Surabaya

SURABAYA – Offtake Tandes merupakan infrastruktur strategis yang PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam menerima gas bumi transporter pemasok untuk didistribusikan ke pelanggan di wilayah Surabaya. Melalui fasilitas ini, gas bumi yang diterima juga disesuaikan tekanannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan akhir.

Berlokasi di kawasan Dumar Industri, Offtake Tandes memproses sekitar 10 MMSCFD (volume harian) dan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam melayani pelanggan di Surabaya dan sekitarnya seperti rumah tangga kurang lebih 59.000 Sambungan Rumah (SR) dan 255 industri .

"Offtake Tandes menjaga keandalan distribusi gas bumi dengan tim yang siaga 24 jam. Offtake ini juga memiliki fitur pengukuran gas bumi yang akurat," ujar Area Head PGN Surabaya Arief Nurrachman mewakili General Manager PGN SOR III.

Bahkan pada saat maintenance, imbuhnya, gas bumi tetap diukur realtime dan cermat dengan teknologi berstandar internasional, agar volume gas bumi yang mengalir ke pelanggan senantiasa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Offtake Tandes berperan dalam melakukan filter gas bumi untuk menjaga kualitas gas bumi yang disalurkan kepada pelanggan.