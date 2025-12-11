Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |15:37 WIB
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
Aplikasi ShopeePay hadirkan rangkaian promo Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo yang berlangsung pada 25 November-14 Desember 2025. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang akhir tahun, berbagai momen yang mulai direncanakan bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Dari makan bareng hingga rencana liburan, aktivitas yang silih berganti sering membuat pengeluaran ikut meningkat, terutama untuk jajan dan kebutuhan gaya hidup. Banyak orang tentu ingin menikmati akhir tahun dengan santai, tanpa harus menahan diri saat ingin bersenang-senang.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan rangkaian promo Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo yang berlangsung pada 25 Nov-14 Des 2025, dengan empat penawaran spesial untuk membantu pengguna tetap menikmati berbagai aktivitas akhir tahun tanpa khawatir boros.

Promo Unggulan yang Wajib Dicoba

1. Juaranya Gratis Admin - Bebas Biaya Admin untuk Semua Transaksi Harian

Sedikit-sedikit bayar biaya admin, lama-lama biaya tersebut menjadi bukit. Yuk lebih berhemat dengan promo gratis biaya admin dari aplikasi ShopeePay. Dari kirim uang ke teman atau keluarga, isi saldo ShopeePay secara online maupun offline, bayar tagihan dan token, hingga tarik tunai ShopeePay, semuanya bebas biaya admin.

  • Kirim Uang: Gratis 120x/bulan ke bank, e-wallet, dan virtual account (via Bank Transfer, dan SeaBank Bayar Instan). Gratis tanpa batas untuk sesama akun ShopeePay.
  • Isi Saldo ShopeePay: Gratis hingga 25x/bulan untuk isi saldo online melalui Bank Transfer/VA, Direct Debit, atau offline di Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia (min. Rp10.000)
  • Bayar Tagihan dan Token: Gratis admin untuk beli token PLN, bayar tagihan PLN, PBB, PDAM, dan lainnya.
  • Tarik Tunai ShopeePay: Gratis 5x/bulan di Indomaret dan Alfamart (min. Rp50.000)

Dengan promo ini, berbagai kebutuhan harian dari cara kirim uang, isi saldo, bayar tagihan, hingga cara tarik tunai ShopeePay bisa dilakukan lebih hemat dan praktis.

2. Traktiran Rp12

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189100//gubernur_sumatra_utara_bobby_nasution-FctV_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3189084//pt_pelindo_terminal_petikemas-RBel_large.jpg
Pelindo Petikemas Optimistis Capai Target 2025, Arus Peti Kemas Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement