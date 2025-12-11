Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar

JAKARTA – Menjelang akhir tahun, berbagai momen yang mulai direncanakan bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Dari makan bareng hingga rencana liburan, aktivitas yang silih berganti sering membuat pengeluaran ikut meningkat, terutama untuk jajan dan kebutuhan gaya hidup. Banyak orang tentu ingin menikmati akhir tahun dengan santai, tanpa harus menahan diri saat ingin bersenang-senang.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan rangkaian promo Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo yang berlangsung pada 25 Nov-14 Des 2025, dengan empat penawaran spesial untuk membantu pengguna tetap menikmati berbagai aktivitas akhir tahun tanpa khawatir boros.

Promo Unggulan yang Wajib Dicoba

1. Juaranya Gratis Admin - Bebas Biaya Admin untuk Semua Transaksi Harian

Sedikit-sedikit bayar biaya admin, lama-lama biaya tersebut menjadi bukit. Yuk lebih berhemat dengan promo gratis biaya admin dari aplikasi ShopeePay. Dari kirim uang ke teman atau keluarga, isi saldo ShopeePay secara online maupun offline, bayar tagihan dan token, hingga tarik tunai ShopeePay, semuanya bebas biaya admin.

Kirim Uang : Gratis 120x/bulan ke bank, e-wallet, dan virtual account (via Bank Transfer, dan SeaBank Bayar Instan). Gratis tanpa batas untuk sesama akun ShopeePay.

: Gratis 120x/bulan ke bank, e-wallet, dan virtual account (via Bank Transfer, dan SeaBank Bayar Instan). Gratis tanpa batas untuk sesama akun ShopeePay. Isi Saldo ShopeePay : Gratis hingga 25x/bulan untuk isi saldo online melalui Bank Transfer/VA, Direct Debit, atau offline di Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia (min. Rp10.000)

: Gratis hingga 25x/bulan untuk isi saldo online melalui Bank Transfer/VA, Direct Debit, atau offline di Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia (min. Rp10.000) Bayar Tagihan dan Token : Gratis admin untuk beli token PLN, bayar tagihan PLN, PBB, PDAM, dan lainnya.

: Gratis admin untuk beli token PLN, bayar tagihan PLN, PBB, PDAM, dan lainnya. Tarik Tunai ShopeePay: Gratis 5x/bulan di Indomaret dan Alfamart (min. Rp50.000)

Dengan promo ini, berbagai kebutuhan harian dari cara kirim uang, isi saldo, bayar tagihan, hingga cara tarik tunai ShopeePay bisa dilakukan lebih hemat dan praktis.

2. Traktiran Rp12