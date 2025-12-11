JAKARTA – Menjelang akhir tahun, berbagai momen yang mulai direncanakan bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Dari makan bareng hingga rencana liburan, aktivitas yang silih berganti sering membuat pengeluaran ikut meningkat, terutama untuk jajan dan kebutuhan gaya hidup. Banyak orang tentu ingin menikmati akhir tahun dengan santai, tanpa harus menahan diri saat ingin bersenang-senang.
Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan rangkaian promo Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo yang berlangsung pada 25 Nov-14 Des 2025, dengan empat penawaran spesial untuk membantu pengguna tetap menikmati berbagai aktivitas akhir tahun tanpa khawatir boros.
1. Juaranya Gratis Admin - Bebas Biaya Admin untuk Semua Transaksi Harian
Sedikit-sedikit bayar biaya admin, lama-lama biaya tersebut menjadi bukit. Yuk lebih berhemat dengan promo gratis biaya admin dari aplikasi ShopeePay. Dari kirim uang ke teman atau keluarga, isi saldo ShopeePay secara online maupun offline, bayar tagihan dan token, hingga tarik tunai ShopeePay, semuanya bebas biaya admin.
Dengan promo ini, berbagai kebutuhan harian dari cara kirim uang, isi saldo, bayar tagihan, hingga cara tarik tunai ShopeePay bisa dilakukan lebih hemat dan praktis.
2. Traktiran Rp12