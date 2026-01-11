Advertisement
HOME FINANCE

Rakernas Selindo 2026: BULOG Siapkan Strategi Jalankan Penugasan Besar

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |20:23 WIB
Rakernas Selindo 2026: BULOG Siapkan Strategi Jalankan Penugasan Besar
Perum BULOG menyelenggarakan Rakernas Selindo 2026. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

JAKARTA — Perum BULOG menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seluruh Indonesia Siapkan Strategi Jalankan Penugasan Lebih Besar di 2026 bertajuk “Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026” yang berlangsung pada 11–12 Januari 2026 di Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, jajaran Direksi, Divisi, Pemimpin Wilayah, Pemimpin Cabang, serta manajemen BULOG.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Rakernas Selindo 2026 menjadi momentum penting konsolidasi nasional BULOG dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pasca-capaian swasembada pangan nasional tahun 2025.

“Rakernas Selindo ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi BULOG untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pasca capaian swasembada pangan nasional tahun 2025. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BULOG juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran internal BULOG serta mitra strategis yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

