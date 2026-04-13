HOME FINANCE SMART MONEY

BCA Tutup Rekening Nasabah Saldo Rp0 Selama 6 Bulan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:20 WIB
JAKARTA - BCA akan menutup rekening nasabah saldo Rp0. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu penutupan rekening dan/atau deaktivasi Poket Valas secara otomatis oleh sistem berlaku mulai 7 Mei 2026.

Mulai 7 Mei 2026, rekening nasabah BCA dengan saldo Rp0 yang tidak melakukan transaksi selama 6 bulan berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem. Ketentuan jangka waktu penutupan rekening ini lebih singkat dibandingkan aturan sebelumnya yang memberikan jangka waktu hingga 12 bulan.

Daftar Rekening BCA yang Terdampak

Perubahan jangka waktu penutupan otomatis ini berlaku untuk berbagai jenis produk tabungan dan layanan BCA, di antaranya:

- Tutup Rekening Otomatis: Tahapan, Tahapan Gold, Tahapan Xpresi, Tapres, BCA Dollar, Giro, dan Poket Rupiah
- Deaktivasi Otomatis: Poket Valas

"Untuk menghindari rekening BCA ditutup dan/atau deaktivasi secara otomatis, lakukan transaksi dan tingkatkan jumlah saldo," tulis keterangan BCA dilansir dari keterangannya, Jakarta, Senin (13/4/2026).

 

Fenomena Langka Saham BBCA di Bawah Rp7.000, Investor Harus Apa?
Pimpinan Baru OJK, Bos BCA Harap Antisipatif Hadapi Tekanan Global
BCA Tebar Dividen Rp336 per Saham, Naik 12 Persen
BCA (BBCA) Bakal Buyback Saham Rp5 Triliun, Ini Jadwalnya
Bos BCA soal Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Ide Baru Pertumbuhan Ekonomi
BCA Raup Laba Rp57,5 Triliun Sepanjang 2025
