Pegadaian Raih Predikat Best of the Best di BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2026

JAKARTA – PT Pegadaian memborong berbagai kategori penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026, yakni Key Elements of Marketing, Tech-Marketing, serta Entrepreneurial Marketing. Tidak hanya itu, Pegadaian juga berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai “Best of the Best” pada acara yang diselenggarakan di Kota Kasablanka Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas agility Pegadaian dalam beradaptasi di tengah disrupsi industri melalui strategi pemasaran yang inovatif. Ajang yang berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026 ini menyoroti perusahaan yang mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis signifikan sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, ia menyampaikan bahwa Pegadaian akan terus berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan nasabah.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa strategi modern, seperti digitalisasi yang perlu berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan di lapangan. Tentunya Pegadaian berkomitmen untuk melayani sepenuh hati dan terus mendengar dan memahami kebutuhan nasabah,” ujarnya.

Keberhasilan Pegadaian dalam kategori Key Elements of Marketing didorong oleh konsistensi perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik melalui semangat CX100. Pendekatan ini mengedepankan sisi humanis dalam setiap interaksi, sehingga mampu membangun kedekatan emosional yang membuat nasabah merasa dilayani secara personal dan tulus.