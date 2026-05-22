Purbaya Siap Ganti Pimpinan Bea Cukai Diganti jika Tak Becus 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |07:15 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila dinilai tidak becus bekerja.

Namun begitu, ia mengatakan akan terlebih dahulu mengecek kinerja pimpinan Bea dan Cukai sebelum mengambil keputusan.

"Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya nggak bisa kalau ga ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya," ucapnya saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan terbuka kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR RI hari ini.

Di hadapan pimpinan parlemen dan para menteri kabinet, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak segan-segan mencopot pimpinan otoritas kepabeanan tersebut jika dinilai lambat dalam melakukan pembenahan internal. 

 

