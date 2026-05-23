Mengapa Tagihan Listrik Berbeda Tiap Bulannya? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Mengapa tagihan listrik berbeda tiap bulannya? Ini penjelasannya. Pelanggan listrik PLN mungkin bertanya-tanya mengapa tagihan listrik bisa berbeda setiap bulannya.

Padahal, pemerintah sudah memastikan tarif listrik kuartal II-2026 atau periode April, Mei dan Juni tidak naik. PT PLN (Persero) menjelaskan mengapa tagihan listrik bisa berbeda setiap bulannya

PLN mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Gregorius dalam keterangannya di Jakarta.

Dia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.