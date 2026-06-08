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Pipa Gas Pertagas Bocor di Bekasi, Begini Kronologinya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |11:15 WIB
Pipa Gas Pertagas Bocor di Bekasi, Begini Kronologinya
Ilustrasi Pipa Gas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas) mengkonfirmasi terjadinya kebocoran pada pipa gas di area Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (7/6/2026) sekitar pukul 16.50 WIB.

Berdasarkan informasi awal, kebocoran pada pipa milik Pertamina EP tersebut terindikasi terjadi akibat aktivitas pemasangan pipa BBM jalur Cikampek–Plumpang yang sedang berlangsung di sekitar lokasi.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Tanggap Darurat Pertagas bersama sejumlah pihak terkait segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan serta pengamanan area.

Perusahaan menyatakan langkah-langkah mitigasi dan pengamanan langsung dilakukan bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran setempat. Selain itu, sejumlah pihak berwenang turut dilibatkan guna menjaga kondisi di lapangan tetap terkendali dan memastikan area kejadian steril selama proses penanganan berlangsung.

"Sejak pukul 18.15 WIB kebocoran gas dari pipa telah berhasil tertangani," tulis keterangan resmi perusahaan, Minggu (7/6/2026).

Sebagai langkah pencegahan risiko lanjutan, Pertagas juga telah menghentikan aliran gas pada jalur tersebut untuk mengisolasi titik kebocoran dan memastikan kondisi tetap aman selama proses perbaikan.

 

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