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Ketum Perbanas Sebut Fundamental Perbankan Tetap Solid untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |15:51 WIB
Ketum Perbanas Sebut Fundamental Perbankan Tetap Solid untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Ketum Perbanas sebut fundamental perbankan tetap solid. (Foto: dok BRI)
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JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen. Sementara itu, rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

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