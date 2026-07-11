Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ada Diskon BPHTB 50 Persen untuk Pemilik KTP Jakarta yang Beli Rumah Pertama, Ini Syaratnya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |09:50 WIB
Ada Diskon BPHTB 50 Persen untuk Pemilik KTP Jakarta yang Beli Rumah Pertama, Ini Syaratnya
Ilustrasi membeli rumah pertama. (Foto: dok Freepik/tirachardz)
A
A
A

JAKARTA – Sebelum membeli rumah untuk pertama kalinya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karenanya, membeli rumah pertama menjadi salah satu keputusan besar bagi banyak orang. 

Selain menyiapkan uang muka atau down payment (dp), calon pembeli juga perlu memperhitungkan berbagai biaya lain, mulai dari biaya notaris, cicilan KPR, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, bagi warga Jakarta yang baru pertama kali membeli rumah ada kabar baik! 

Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas pengurangan BPTHB sebesar 50 persen. Fasilitas ini diberikan untuk perolehan hak pertama atas rumah tapak atau satuan rumah susun dengan nilai tertentu. 

Fasilitas tersebut berlaku bagi warga ber-KTP DKI Jakarta yang pertama kali membeli rumah tapak atau satuan rumah susun dengan Nilai Perolehan Objek Pajak atau NPOP sampai dengan Rp500 juta. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 450 Tahun 2026. 

Dengan adanya pengurangan ini, beban biaya yang perlu disiapkan saat membeli rumah pertama dapat menjadi lebih ringan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin memiliki hunian pertama di Jakarta.

Apa Itu BPHTB?

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak ini dikenakan ketika seseorang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk melalui transaksi jual beli rumah.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229431//taspen_jkk_jkm_asn_kepri-LPw6_large.jpg
TASPEN Berikan Manfaat JKK dan JKM Rp1,08 Miliar untuk Dua Keluarga ASN di Kepulauan Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229427//bsi_bpjs_tk_kpr_syariah-CkDE_large.jpeg
BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Buka Akses KPR Syariah 30 Tahun bagi Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229356//poj_dan_top_bersinergi_tambah_armada_ride_hailing-qbgQ_large.jpeg
POJ dan TOP Bersinergi Tambah Armada Ride Hailing, Buka Peluang Baru bagi Mitra Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229351//bni_bawa_mitra_binaan_batik_ke_puspa_nuswantara_2026-eY9z_large.jpeg
BNI Bawa Mitra Binaan Batik ke Pameran Puspa Nuswantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229282//bni_umkm-VbdB_large.jpeg
BNI Dukung UMKM Batik lewat Puspa Nuswantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/11/3228955//halocoko_official_ice_cream_piala_dunia-zp5l_large.jpg
halocoko Rayakan FIFA World Cup 2026 bersama Masyarakat Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement