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PNM Beri Apresiasi Karyawan Terbaik untuk Penuhi Panggilan Menuju Baitullah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |11:34 WIB
PNM Beri Apresiasi Karyawan Terbaik untuk Penuhi Panggilan Menuju Baitullah
PNM beri apresiasi ribuan karyawan terbaik untuk penuhi panggilan menuju Baitullah. (Foto: dok PNM)
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JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan apresiasi atas dedikasi para karyawan dalam menjalankan tanggung jawab dan menghadirkan manfaat melalui pekerjaan mereka. Lebih dari sebuah penghargaan perjalanan, kesempatan menuju Baitullah atau rumah Allah diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat nilai spiritual, mensyukuri setiap proses yang telah dilalui, serta membawa pulang semangat baru untuk terus memberikan kebaikan kepada keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat.

Kesempatan menunaikan ibadah umrah bukan hanya berbicara tentang siapa yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga mengenai panggilan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk hadir di Tanah Suci. Keyakinan tersebut terasa saat keberangkatan batch 3 tahun 2026, berupa 102 insan PNM yang terpilih dari ribuan karyawan untuk mengikuti program Employee Reward Umrah Batch. 

Peluang ini kembali mengingatkan kepada hadis yang diriwayatkan dalam HR. Ibnu Majah No. 2893. Rasullah SAW bersabda bahwa orang yang berangkat haji dan umrah merupakan utusan Allah; mereka dipanggil, kemudian memenuhi panggilan-Nya, dan ketika memohon kepada-Nya, Allah akan mengabulkan permohonan mereka.

Salah satu penerima Employee Reward Umrah, Siti Masito mengaku tidak pernah membayangkan dapat menunaikan ibadah umrah melalui perjalanan pengabdiannya di PNM. Kesempatan tersebut menjadi pengingat baginya bahwa doa dapat menemukan jalannya melalui cara dan waktu yang tidak pernah diduga sebelumnya.

“Saya tidak pernah menyangka dapat berangkat umrah melalui jalan PNM. Bagi saya, Allah SWT memberikan berkah-Nya melalui PNM, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga agar kami dapat saling membagikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada orang lain,” ujarnya.

Direktur Utama PNM, Kindaris menyampaikan bahwa apresiasi tersebut diharapkan menjadi perjalanan yang meninggalkan makna mendalam bagi setiap penerimanya.

“Semoga perjalanan ini menjadi ruang bagi Insan PNM untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kembali dengan hati yang lebih lapang serta semangat yang lebih besar untuk melayani sesama. Sebab, nilai dari sebuah penghargaan bukan hanya terletak pada perjalanan yang diterima, tetapi juga pada kebaikan yang dibawa pulang dan diteruskan kepada lebih banyak orang,” tuturnya.

(Anindita Trinoviana)

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