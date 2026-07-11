Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PNM Dorong Peningkatan Produktivitas Lewat Gelaran PORSENI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |21:55 WIB
PNM Dorong Peningkatan Produktivitas Lewat Gelaran PORSENI
PNM dorong peningkatan produktivitas lewat gelaran PORSENI. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA — Di tengah dinamika dunia kerja yang semakin menuntut kolaborasi, ketangguhan, dan kecepatan beradaptasi, produktivitas tidak hanya dibangun melalui target bisnis. Namun juga lahir dari semangat kebersamaan serta budaya kerja yang mampu menyatukan berbagai karakter individu dalam tujuan yang sama.

Semangat itulah yang dihadirkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) PNM 2026 bertajuk "Sinergi dalam Prestasi, Membangun Bersama PNM". Lebih dari sekadar ajang kompetisi, PORSENI menjadi ruang untuk memperkuat budaya perusahaan, mempererat hubungan antar Insan PNM, sekaligus menumbuhkan nilai sportivitas yang menjadi fondasi perusahaan yang tangguh.

Tahun ini, PORSENI diawali dengan babak kualifikasi yang diselenggarakan serentak di enam titik tuan rumah, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan Bandung dengan melibatkan 58 cabang, kantor pusat, serta perusahaan anak dengan partisipasi dari 3.012 Insan PNM. Skala penyelenggaraan tersebut menunjukkan bahwa semangat One PNM tidak dibangun hanya dari ruang kerja, tetapi juga dari lapangan pertandingan, panggung seni, hingga setiap momen kebersamaan yang mempertemukan Insan PNM dari berbagai daerah.

PORSENI juga menjadi wujud nyata komitmen PNM dalam menghadirkan employee experience yang positif. Budaya kerja yang sehat bukan hanya menghasilkan karyawan yang berprestasi, tetapi juga individu yang bahagia, memiliki kebanggaan terhadap perusahaan, dan terdorong memberikan kontribusi terbaiknya. Semangat tersebut yang akan menumbuhkan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, khususnya jutaan perempuan pengusaha ultra mikro yang menjadi fokus pemberdayaan PNM.

Direktur Utama PNM Kindaris menegaskan bahwa setiap pertandingan yang berlangsung di PORSENI sesungguhnya merupakan cerminan budaya kerja yang ingin terus dibangun perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
insan PNM Porseni PNM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/11/3229474//pnm_berangkat_umrah-dBN0_large.jpeg
PNM Beri Apresiasi Karyawan Terbaik untuk Penuhi Panggilan Menuju Baitullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/11/3228982//cerita_insan_pnm_papua_yang_diberangkatkan_ke_jepang-EUQ3_large.jpeg
Apresiasi Pelayanan Sepenuh Hati, Cerita Insan PNM Papua yang Diberangkatkan ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/11/3228881//pnm-V2Xr_large.jpeg
PNM Raih Penghargaan Bergengsi Berkat Pemberdayaan Ekonomi Syariah Akar Rumput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/11/3228515//pnm_buka_jalan_kerja_bagi_puluhan_ribu_lulusan_sma_atau_smk-jb5y_large.jpeg
PNM Buka Jalan Kerja bagi Lulusan SMA dan SMK dari Keluarga Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/11/3228116//pnm_sensus_2026-jx2Z_large.jpg
Nasabah PNM Mekaar Jadi Wajah Perempuan Berdaya dalam Sensus Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/11/3227755//pnm-6qcZ_large.jpg
PNM Raih GCG Awards 2026, Bukti Tata Kelola Berdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement