Sukses di Facebook, Kini Shopee dan Meta Luncurkan Kemitraan Afiliasi lewat Instagram

JAKARTA – Shopee dan Meta mengumumkan peluncuran kemitraan afiliasi di Instagram untuk kreator di seluruh Asia Tenggara, Taiwan, dan Brasil. Kreator yang memenuhi syarat di wilayah tersebut bisa menghubungkan akun afiliasi Shopee mereka ke Instagram dengan mudah.

Selain itu juga kreator bisa menemukan produk afiliasi Shopee dan berbagi rekomendasi dengan audiens mereka melalui konten Reels dan Feed, serta mendapatkan komisi ketika audiens menyelesaikan pembelian yang memenuhi syarat di Shopee.

Sebagai salah satu mitra afiliasi pertama Meta di Instagram di luar AS, ekspansi ini dibangun di atas kesuksesan kemitraan afiliasi Facebook, yang diluncurkan pada 2025. Hingga Maret 2026, lebih dari 5 juta kreator di seluruh dunia telah menghubungkan akun Facebook ke akun afiliasi Shopee mereka.

Ada sekitar 50 persen kreator yang bergabung merupakan kreator baru di Program Afiliasi Shopee, yang menggambarkan keberhasilan kemitraan dalam menarik dan memberdayakan generasi baru kreator afiliasi.

Melalui kemitraan ini, Meta dan Shopee mempermudah kreator untuk memonetisasi rekomendasi produk, sekaligus membantu pembeli menemukan produk yang relevan melalui konten yang sudah mereka ikuti.

“Keberhasilan kami dengan kemitraan afiliasi Meta di Facebook telah menunjukkan betapa kuatnya perdagangan yang dipimpin kreator ketika konten, kepercayaan, dan belanja bersatu,” kata Peggy Zhu, Executive Director, Brand and Growth Marketing di Shopee.