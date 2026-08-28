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Tips Siapkan Asuransi Kesehatan Syariah, dari Masa Produktif hingga Pensiun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:55 WIB
Tips Siapkan Asuransi Kesehatan Syariah, dari Masa Produktif hingga Pensiun
Tips Siapkan Asuransi Kesehatan Syariah, dari Masa Produktif hingga Pensiun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Meningkatnya biaya kesehatan dan kebutuhan akan perlindungan jangka panjang membuat masyarakat perlu mempersiapkan perlindungan kesehatan yang dapat melengkapi manfaat yang telah dimiliki. 

Hal ini menjadi semakin relevan bagi karyawan aktif yang memiliki manfaat kesehatan dari perusahaan, namun menghadapi perubahan atau berakhirnya manfaat tersebut ketika memasuki masa pensiun atau tidak lagi bekerja.

"Perlindungan kesehatan merupakan bagian penting dalam perencanaan kehidupan jangka panjang," kata Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo dalam keterangannya,  Jakarta,  Jumat (28/8/2026).

Dia menambahkan, bagi banyak karyawan aktif, manfaat kesehatan dari perusahaan dapat menjadi bagian utama dari perlindungan mereka selama bekerja, namun kebutuhan tersebut berlanjut setelah memasuki masa pensiun.

"Nasabah yang telah memiliki manfaat kesehatan dari perusahaan dapat memanfaatkan AIA Nura Care sebagai perlindungan tambahan untuk membantu mengatasi kebutuhan biaya medis yang belum tercakup oleh manfaat asuransi yang diberikan oleh perusahaan, sekaligus mempersiapkan kesinambungan perlindungan kesehatan ketika tidak lagi aktif bekerja," katanya.

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