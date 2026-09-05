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Produksi LPG 479,7 Ton per Hari, Pertagas Salurkan Gas Bumi 1.606 MMSCFD

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |19:07 WIB
Produksi LPG 479,7 Ton per Hari, Pertagas Salurkan Gas Bumi 1.606 MMSCFD
Produksi LPG 479,7 Ton per Hari, Pertagas Salurkan Gas Bumi 1.606 MMSCFD (Foto: Pertagas)
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JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatatkan penyaluran gas bumi mencapai 1.606 MMSCFD hingga semester I-2026, sedangkan penyaluran minyak bumi mencapai 151.881 BOPD. Layanan transportasi gas bumi dan minyak ini untuk mendukung kebutuhan pelanggan dan kelancaran distribusi energi. 

Sementara, melalui anak perusahaan dan perusahaan patungan (AP/JV), produksi LPG hingga semester I-2026 tercatat mencapai 479,78 ton per hari, atau 6,5% di atas target RKAP 2026. Sementara itu, realisasi regasifikasi mencapai 163,27 BBTUD, atau 13% di atas target RKAP 2026.

Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo menegaskan bahwa kinerja operasional dan infrastruktur yang andal merupakan bentuk nyata perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Bagi kami, keandalan infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang paling nyata. Di balik setiap energi yang sampai kepada pelanggan, terdapat komitmen untuk menjaga keselamatan, integritas aset, dan kontinuitas penyaluran agar kebutuhan energi dapat terpenuhi secara aman dan berkesinambungan,” ungkap Agung dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Saat ini, Pertagas mengoperasikan jaringan sepanjang 2.991 kilometer pipa gas bumi dan 605 kilometer pipa minyak bumi. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi energi serta menjaga konektivitas penyaluran antardaerah. 

Sementara itu, tingkat kepuasan pelanggan yang tercermin dari customer satisfaction index (CSI) mencapai 4,46 pada 2026, naik 2,53% dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk kategori “Sangat Puas”.

Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator di tengah peran Pertagas yang menangani distribusi energi untuk berbagai sektor strategis. Pelanggan terbesar perusahaan berasal dari sektor kelistrikan dan pupuk, disusul petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta jaringan gas kota.

“Pelanggan merupakan mitra strategis Pertagas. Kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah, menghadirkan layanan yang lebih baik, lebih responsif, lebih solutif sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” kata Direktur Komersial Pertagas Ryrien Marisa.

 

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