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Daftar Negara yang Masuk Kategori Standalone Market MSCI, Ada Palestina dan Zimbabwe 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |21:18 WIB
Daftar Negara yang Masuk Kategori Standalone Market MSCI, Ada Palestina dan Zimbabwe 
BEI soal MSCI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Daftar Negara yang masuk kategori Standalone Market MSCI, ada Palestina dan Zimbabwe. Usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market berpotensi menimbulkan sejumlah dampak bagi pasar modal domestik.

Persoalan ini disebut tidak hanya menyangkut potensi tekanan jual dalam jangka pendek, tetapi juga posisi Indonesia dalam indeks saham global, akses terhadap investor institusional internasional serta daya tarik pasar saham Indonesia sebagai tujuan investasi. 

MSCI memulai konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia pada 15 Oktober 2026. 

Otoritas Indonesia sebelumnya telah mengumumkan sejumlah reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, pengungkapan klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan menuju persyaratan minimum free float sebesar 15 persen.

Namun, investor institusi menilai implementasi reformasi tersebut belum konsisten dan belum menunjukkan dampak nyata yang berkelanjutan di seluruh pasar saham Indonesia.

“Pelaku pasar telah menyampaikan kepada MSCI bahwa hingga saat ini, kemajuan yang memadai belum terlihat secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

MSCI juga menilai penurunan status Indonesia menjadi Frontier Market tidak cukup menggambarkan tingkat persoalan yang ditemukan. 

Karena itu, penyedia indeks tersebut membuka konsultasi untuk mengubah status Indonesia langsung menjadi standalone market. 

Pengertian Standalone Market 

Mengacu pada penjelasan resmi MSCI mengenai klasifikasi pasar, standalone market merupakan salah satu dari empat kategori klasifikasi pasar saham global yang digunakan MSCI, bersama developed market, emerging market dan frontier market.

MSCI mengelompokkan pasar saham berdasarkan sejumlah kriteria, yakni perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas saham, serta aksesibilitas pasar bagi investor internasional.

Kriteria perkembangan ekonomi hanya digunakan untuk menentukan klasifikasi pasar maju, sedangkan ukuran, likuiditas dan aksesibilitas menjadi pertimbangan penting dalam klasifikasi pasar lainnya.

Dalam kerangka tersebut, MSCI membagi standalone market ke dalam dua kelompok besar. 

 

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