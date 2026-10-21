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Berikut Daftar Lengkap Negara yang Masuk Kategori Standalone Market MSCI, Ada Palestina hingga Zimbabwe

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |07:18 WIB
Berikut Daftar Lengkap Negara yang Masuk Kategori Standalone Market MSCI, Ada Palestina hingga Zimbabwe
MSCI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berikut daftar Negara yang masuk kategori Standalone Market MSCI, ada Palestina dan Zimbabwe. Usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market berpotensi menimbulkan sejumlah dampak bagi pasar modal domestik.

Persoalan ini disebut tidak hanya menyangkut potensi tekanan jual dalam jangka pendek, tetapi juga posisi Indonesia dalam indeks saham global, akses terhadap investor institusional internasional serta daya tarik pasar saham Indonesia sebagai tujuan investasi. 

MSCI memulai konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia pada 15 Oktober 2026. 

Otoritas Indonesia sebelumnya telah mengumumkan sejumlah reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, pengungkapan klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan menuju persyaratan minimum free float sebesar 15 persen.

Namun, investor institusi menilai implementasi reformasi tersebut belum konsisten dan belum menunjukkan dampak nyata yang berkelanjutan di seluruh pasar saham Indonesia.

“Pelaku pasar telah menyampaikan kepada MSCI bahwa hingga saat ini, kemajuan yang memadai belum terlihat secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

MSCI juga menilai penurunan status Indonesia menjadi Frontier Market tidak cukup menggambarkan tingkat persoalan yang ditemukan. 

Karena itu, penyedia indeks tersebut membuka konsultasi untuk mengubah status Indonesia langsung menjadi standalone market. 

 

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