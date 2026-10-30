Mendag Ungkap Nilai Transaksi Trade Expo Capai 131�ri Target

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan lonjakan nilai transaksi dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan hasil dari strategi penjajakan kesepakatan bisnis terstruktur yang disiapkan pemerintah bersama korporasi jauh hari sebelum pameran digelar.

Fasilitasi intensif yang telah dirintis sejak satu tahun sebelumnya tersebut terbukti efektif mengerek realisasi kontrak dagang hingga menembus 131 persen dari target yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pameran ekspor tahunan ini mencatatkan kenaikan animo yang signifikan, baik dari sisi pembeli internasional maupun keterlibatan pelaku usaha nasional. Peningkatan skala pameran tersebut menjadi bukti nyata pulihnya kepercayaan pasar global terhadap daya saing produk ekspor asal tanah air.

"Kemarin dihadiri oleh lebih dari 9.600 buyer luar negeri, naik dibanding tahun lalu 8.045, sehingga kepercayaan buyer asing terhadap Indonesia sangat tinggi. Peserta pameran juga meningkat jadi 1.873 dari sebelumnya 1.500, artinya eksportir kita optimis bahwa perekonomian dan ekspor kita akan terus meningkat melalui Trade Expo," ujar Budi dalam paparannya di acara Rapimnas Kadin, Jumat, Jakarta (30/10/2026).

Capaian positif ajang promosi dagang ini sekaligus memperkuat tren kinerja neraca perdagangan nasional pada semester II-2026. Berdasarkan catatan berkala Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang Indonesia pada paruh kedua tahun 2026 konsisten mencetak surplus beruntun yang ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas, akselerasi hilirisasi industri, serta ekspansi pasar ke negara-negara nontradisional di tengah perlambatan ekonomi global.

Kehadiran ribuan pemodal asing dalam pameran tersebut digerakkan melalui instruksi terukur bagi seluruh perwakilan dagang di luar negeri. Kementerian Perdagangan menetapkan kewajiban khusus bagi para duta besar hingga konsul jenderal untuk menjaring importir kredibel dari wilayah penugasan masing-masing.