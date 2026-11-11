Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin Produksi Beras Fortifikasi Dimoratorium, 25 Merek Bermasalah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |11:00 WIB
Izin Produksi Beras Fortifikasi Dimoratorium, 25 Merek Bermasalah
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi untuk membenahi tata kelola. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi untuk membenahi tata kelola. Kebijakan ini menyusul temuan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang beredar di pasar.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak dilakukan sebelum tata kelola beras fortifikasi diperbaiki.

Menurut Amran, Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kini memperketat pemeriksaan terhadap produsen. Pemeriksaan tersebut juga mencakup penelusuran dugaan penyimpangan hingga ke fasilitas produksi.

"Sudah moratorium, tidak boleh mengeluarkan izin terlebih dahulu. Tunggu. Pokoknya tidak boleh, karena hanya dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sedangkan pabrik terkait disegel.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3252961//beras-CL0F_large.jpg
Jual Beras di Atas HET, Pedagang Terancam Pidana 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251616//kmearau-XUIq_large.jpg
33 Negara Siaga Krisis Pangan, Mentan Klaim Stok Beras RI Tembus 25 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251617//mnetan-sCg0_large.jpeg
Swasembada Pangan Jadi Program Prabowo Paling Disukai Netizen, Sentimen Positif 73,4 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251104//bera-DN9x_large.jpg
Terungkap! Modus Pengoplosan Beras SPHP Jadi Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251056//pasar-EGPu_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit hingga Telur Ayam Anjlok hingga 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250671//beras-FO9g_large.jpg
Beras Subsidi Dioplos Jadi Premium, Mentan: Ini Biadab, Pantas Dihukum Berat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement