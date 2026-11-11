Izin Produksi Beras Fortifikasi Dimoratorium, 25 Merek Bermasalah

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi untuk membenahi tata kelola. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi untuk membenahi tata kelola. Kebijakan ini menyusul temuan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang beredar di pasar.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak dilakukan sebelum tata kelola beras fortifikasi diperbaiki.

Menurut Amran, Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kini memperketat pemeriksaan terhadap produsen. Pemeriksaan tersebut juga mencakup penelusuran dugaan penyimpangan hingga ke fasilitas produksi.

"Sudah moratorium, tidak boleh mengeluarkan izin terlebih dahulu. Tunggu. Pokoknya tidak boleh, karena hanya dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sedangkan pabrik terkait disegel.