Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 72 Persen

Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 72 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham paling cuan penghuni top gainers pada periode perdagangan 23-27 November 2026.

Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan yang menguat 3,73 persen sehingga bertengger ke level 5.338 dari level 5.146 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 72 persen yakni PT Voksel Electric Tbk (VOKS).

Sementara itu, saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 22 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (28/11/2026), berikut 10 saham top gainers pekan ini:

1. PT Voksel Electric Tbk (VOKS) meroket 72,82 persen ke Rp515

2. PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) melesat 39,60 persen ke Rp141

3. PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) melejit 34,43 persen ke Rp246

4. PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) menguat 30,50 persen ke Rp184

5. PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) melonjak 30,32 persen ke Rp404.

6. PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) naik 29,63 persen ke Rp35

7. PT Natura City Developments Tbk (CITY) tumbuh 27,83 persen ke Rp147

8. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 26,40 persen ke Rp790.

9. PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) meningkat 22,69 persen ke Rp292

10. PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) naik 22,45 persen ke Rp180

(Dani Jumadil Akhir)

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