10 Saham Top Losers, dari CSMI hingga SEMA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar yang masuk jajaran top losers pada perdagangan pekan ini, 23-27 November 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat kenaikan 3,73 persen dalam sepekan ke level 5.338.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) yang anjlok 29 persen. Harga sahamnya dari Rp306 menjadi Rp216 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) yang menyusut 16 persen ke Rp288 dari posisi pekan sebelumnya di Rp344.

Berikut 10 saham penghuni top losers sepekan berdasarkan statistik BEI, Sabtu (28/11/2026):

1. PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) anjlok 29,41 persen ke Rp216

2. PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO) anjlok 23,78 persen ke Rp1.090

3. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) merosot 22,53 persen ke Rp141

4. PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) menyusut 19,21 persen ke Rp286

5. PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) tertekan 18,39 persen ke Rp71

6. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) terkoreksi 17,92 persen ke Rp87

7. PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) melemah 17,43 persen ke Rp995

8. PT Citra Buana Prasidha Tbk (CBPE) tergelincir 16,97 persen ke Rp362

9. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB) turun 16,48 persen ke Rp2.230

10. PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) turun 16,28 persen ke Rp288

(Dani Jumadil Akhir)

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