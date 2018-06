Akad Kredit Monas Pemula yang dilakukan 80 UMKM OK OCE dengan bunga 7% dan plafond maksimal sebesar Rp10 juta per debitur. Per April 2018, penyaluran kredit mikro tumbuh signifikan sebesar 62,34% dari Rp334,10 miliar per April 2017 menjadi Rp542.38 miliar per April 2018.

