Pemberlakuan Contraflow untuk Urai Kemacetan Tol Cikampek

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 10 Juni 2018 21:34 WIB
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Pengendara mobil melintas di jalur "contraflow" ke arah Cikampek di ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 10 6 2018 .
Pengendara mobil melintas di jalur "contraflow" ke arah Cikampek di ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 10 6 2018 .
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Jasa Marga bersama kepolisian memberlakukan "contraflow" dari KM 35+600 sampai KM 47 untuk mengurai kemacetan di jalan tol khususnya di sekitar "rest area" KM 39 karena banyaknya pemudik yang beristirahat. 

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

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