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Pemberlakuan Contraflow untuk Urai Kemacetan Tol Cikampek
Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO,
Jurnalis
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Minggu 10 Juni 2018 21:34 WIB
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Jasa Marga bersama kepolisian memberlakukan "contraflow" dari KM 35+600 sampai KM 47 untuk mengurai kemacetan di jalan tol khususnya di sekitar "rest area" KM 39 karena banyaknya pemudik yang beristirahat.
(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)
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