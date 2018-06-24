Antrean Kendaraan Memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama pada Arus Balik Gelombang II

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 24 Juni 2018 16:49 WIB
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Suasana antrean kendaraan memasuki gerbang tol Cikarang Utama menuju arah Jakarta pada arus balik gelombang kedua di Bekasi, Jawa Barat, Minggu 24 6 2018 .
Kementerian Perhubungan menyatakan arus balik gelombang kedua terjadi pada 23 dan 24 Juni 2018, namun jumlah kendaraan tidak sepadat dari arus balik gelombang pertama.
Suasana antrean kendaraan memasuki gerbang tol Cikarang Utama menuju arah Jakarta pada arus balik gelombang kedua di Bekasi, Jawa Barat, Minggu 24 6 2018 .
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Suasana antrean kendaraan memasuki gerbang tol Cikarang Utama menuju arah Jakarta pada arus balik gelombang kedua di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/6/2018). 

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

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