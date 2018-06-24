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Antrean Kendaraan Memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama pada Arus Balik Gelombang II
Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO,
Jurnalis
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Minggu 24 Juni 2018 16:49 WIB
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Suasana antrean kendaraan memasuki gerbang tol Cikarang Utama menuju arah Jakarta pada arus balik gelombang kedua di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/6/2018).
(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)
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