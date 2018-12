Direktur Utama BEI Inarno Djayadi (ketiga kiri) menerima cinderamata dari Direktur Utama PT. MNC Kapital Indonesia Wito Mailoa (keempat kanan) disaksikan (kiri-kanan) Kepala Divisi Pengembangan Wilayah BEI Mohamad Kadhafi Mukrom, Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi, VP, Head of Investor Relations and Corporate Communication MNC Corporation Ria Budhiani, Head of Investment Gallery PT. MNC Sekuritas Andri Muharizal dan Head of Investor Relations PT. MNC Kapital Indonesia Iqbal Prastowo saat kunjungan MNC Media ke kantor Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (19/12/2018). MNC Group memberikan tanda mata kepada BEI sebagai ucapan terimakasih atas dukunggan BEI dalam penyelenggaraan literasi keuangan yang diselenggarakan MNC Group yang berhasil memecahkan rekor MURI dalam kategori "Edukasi Bidang Media, Bidang Keuangan dan Saham melalui Gawai kepada Mahasiswa terbanyak". Kegiatan tersebut diselenggarakan diselenggarakan pada 15 Oktober hingga 26 Oktober 2018 di 29 Perguruan Tinggi di Indonesia.

(Yorri Farli/Koran SINDO)