Direktur Utama MNC Life Lilis Samsudin melakukan penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama YesDok Irwan Hartanto di Gedung MNC Financial Service, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. Di awal tahun 2019, PT MNC Life Assurance (MNC Life) hadir dengan kabar baik bagi masyarakat, karena memberikan satu tambahan platform dalam mempermudah pembelian asuransi MNC Max Pro melalui Aplikasi YesDok. Kemudahan ini terealisasi atas kerjasama PT MNC Life Indonesia dengan PT Yes Dok Indonesia (YesDok), yang dikenal melalui inovasi aplikasinya yang memberi layanan konsultasi langsung masyarakat dengan dokter, yang dapat diakses 24 jam via video call maupun telepon.



(Heru Haryono)