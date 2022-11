Head of CSR MNC Group Teungku Havid (kanan) menerima Penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award 2022 di Ritz Carlton Jakarta, , Selasa, (22/11/2022)

Indonesia SDGs Award (ISDA) tahun 2022 merupakan ajang pemberian penghargaan terbesar atas peran serta perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Acara ini sukses dilaksanakan untuk yang kelima kalinya.

Diantara ratusan perusahaan yang berpartisipasi, MNC Group berhasil meraih penghargaan sebagai "The Most Committed Corporate on SDGs for Social Pillars" pada helat ini.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan bahwa MNC Peduli sangat bangga MNC Peduli bisa mendapatkan apresiasi dari ndonesia SDGs Award (ISDA) tahun 2022.

“Apresiasi ini akan menjadi semangat kami untuk dapat terus membantu masyarakat melalui program-program SDGs,” jelas Jessica.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum CFCD Thendri Supriatno memaparkan bahwa Corporate Forum for CSR Development (CFCD) sebagai forum korporasi di Indonesia selalu aktif mendorong dunia usaha untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif program yang berkorelasi terhadap pencapaian TPB/SDGs.

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Indonesian SDGs Awards yang merupakan annual event dalam memberikan apresiasi kepada dunia usaha, lembaga, organisasi non pemerintah dan perseorangan atas dedikasi dan kerja nyata dalam pencapaian target-target SDGs baik itu dilingkup internal perusahaan/organisasi maupun di masyarakat.

(Foto: Sindo News/Sutikno) (hru)

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

(Sutikno/Koran SINDO)