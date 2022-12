Dari kiri, Chief Marketing Officer MNC Insurance Rizki Lovanto, CEO Futuready Keet Peng Onn, Direktur Utama MNC Insurance Wirahadi Suryana Jatiputra dan Head of Investment and Marketing DANA Ivan Kusuma berfoto usai konferensi pers di MNC Financial Center, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP atau MNC Kapital), resmi bekerja sama dengan aplikasi dompet digital DANA untuk menyediakan asuransi gadget yang dijembatani oleh Futuready sebagai broker asuransi. Kerja sama ini menjadi salah satu wujud MNC Insurance terus merambah market digital dan asuransi mikro, melalui produk asuransi proteksi layar pecah (screen crack protection) dengan premi terjangkau mulai Rp 3.000,-.

Pengguna aplikasi DANA secara otomatis akan ditawarkan untuk memproteksi layar gadget-nya saat melakukan pembelian pulsa, dan jika berminat, polis dapat langsung diaktifkan sehingga proteksi dari MNC Insurance bisa segera dinikmati.

