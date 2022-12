MUFG Bank Executive Officer Country Head of Indonesia Kazushige Nakajima (kedua kanan), MUFG Bank Managing Director Head of Internal Control Michiyasu Yatabe (kanan), MUFG Bank Managing Director Head of System Yansen Darmaputra (ketiga kiri), MUFG Bank Head of Planning Department Janu Pramadya (kedua kiri), dan GM Habitat for Humanity Indonesia Abraham Tulung (kiri) berfoto bersama Sunayah (tiga kanan) peserta Pelatihan Literasi Keuangan di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Tangerang, (10/12/2022). Program literasi keuangan ini merupakan bagian dari komitmen MUFG Bank dalam menyejahterakan masyarakat desa untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

(Foto: MPI) (hru)

(MPI)