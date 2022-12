Pedagang mengemas bubuk merica yang dijual di Pasar Raya I, Salatiga, Jawa Tengah, Senin 19 Desember 2022.Â

Menurut pedagang, harga penjualan kebutuhan pokok menjelang Natal 2022 masih cenderung stabil seperti telur dari harga Rp30 ribu menjadi Rp28 ribu per Kg, bawang merah Rp35 ribu per Kg, beras Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu per Kg dan bawang putih dari Rp22 ribu menjadi 24 ribu per Kg. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho) (ddk)

