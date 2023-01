Pengendara membeli BBM di salah satu SPBU di Jakarta, Selasa 3 Januari 2023.Â

Â

Pemerintah resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter, Pertamax Turbo dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter, dan Dexlite dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter per liter yang mulai berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. (FOTO: OKEZONE/ARIF JULIANTO) (ddk)

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

(Arif Julianto/okezone)